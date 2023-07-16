У Луганську валує дим: окупанти вже шукають причину вибухів
Уранці 16 липня в тимчасово окупованому Луганську гримлять вибухи.
Мережу вже заполонили кадри, як у небо здіймається густий дим.
Так званий підполковник народної міліції “ЛНР” у відставці Андрій Марочко вже роздає росЗМІ коментарі з версіями, що послугувало причиною прильотів.
Окупант заявляє, що “бавовну” в Луганську спричинили далекобійні касетні боєприпаси.
Поки загарбники в Луганську мізкують над версіями, дуже гучно наразі ще в Маріуполі та Мангуші.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, після вибухів у місті активність ворожої протиповітряної оборони – надвисока.
Особливо це помітно на лінії Розівка (Запорізька область) – Нікольське – Мангуш – Маріуполь.
– Набираємось терпіння. Щось відбувається, і це щось дуже приємне, – наголошує Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що вибухами почався ранок 16 липня в поки що захопленому Севастополі.
Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв рахував “збиті” безпілотники впродовж кількох годин.
Далі “бавовняну” естафету підхопив Бердянськ.
“Неспокійно” вранці 16 липня і в Шибекіно Бєлгородської області РФ.
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