Вибухи пролунали в Одесі

В Одесі в ніч проти 20 липня пролунали звуки вибухів. Було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної небезпеки, про яку повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Офіційних повідомлень щодо причин вибухів немає, місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО.

До слова, минулої ночі Одеса пережила найбільшу атаку за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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