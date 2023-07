Волна ударов РФ по Одессе и портам: в британской разведке назвали возможную причину

Войска РФ с 18 июля нарастили количество атак по Одессе и портовой инфраструктуре на Юге Украины, используя как ракеты, так и дроны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что во время этих ударов оккупанты применяют “необычное количество” ракет AS-4 KITCHEN (Х-22), которые весят более 5 тонн и первоначально предназначались для уничтожения авианосцев.

В разведке напомнили, что во время ударов пострадали несколько зернохранилищ в порту города Черноморск, а также исторический центр Одессы. А 24 июля агрессор запустил дроны-камикадзе по портовой инфраструктуре Дуная, “приблизительно в 200 м от границы с Румынией”.

Британская разведка обращает внимание, что в период с августа 2022-го по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от ударов по инфраструктуре портов на Юге Украины.

В разведке уточнили, что с самого начала полномасштабной войны ракетные атаки РФ характеризуются плохой разведкой и неэффективным процессом выбора целей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 July 2023.

