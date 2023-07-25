Волна ударов РФ по Одессе и портам: в британской разведке назвали возможную причину

Войска РФ с 18 июля нарастили количество атак по Одессе и портовой инфраструктуре на Юге Украины, используя как ракеты, так и дроны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что во время этих ударов оккупанты применяют “необычное количество” ракет AS-4 KITCHEN (Х-22), которые весят более 5 тонн и первоначально предназначались для уничтожения авианосцев.

В разведке напомнили, что во время ударов пострадали несколько зернохранилищ в порту города Черноморск, а также исторический центр Одессы. А 24 июля агрессор запустил дроны-камикадзе по портовой инфраструктуре Дуная, “приблизительно в 200 м от границы с Румынией”.

Британская разведка обращает внимание, что в период с августа 2022-го по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от ударов по инфраструктуре портов на Юге Украины.

– Поскольку Россия отказалась возобновить соглашение, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по объектам в Одессе, поскольку считает, что Украина хранит военное снаряжение в этих районах, — отмечает ведомство.

В разведке уточнили, что с самого начала полномасштабной войны ракетные атаки РФ характеризуются плохой разведкой и неэффективным процессом выбора целей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 July 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/laqH5kdIAd — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 25, 2023

Как известно, РФ сорвала продолжение Черноморской зерновой инициативы, действие которой завершилось 17 июля. После этого российские оккупанты совершили серию атак на Одессу, а также на одесские порты на Черном море и Дунае.

Агрессор целенаправленно ударил по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, нанеся существенный ущерб инфраструктуре и уничтожив десятки тонн зерна.

21 июля РФ нанесла удар по зернохранилищу одного из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А в ночь на 24 июля войска РФ атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 портовую инфраструктуру Дуная.

Фото: Минвосстановления

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