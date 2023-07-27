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Татьяна Забожко, редактор ленты

Удар Калибрами: в пригороде Винницы от обломков ракет пострадали пять человек

Швидка допомога

В пригороде Винницы от обломков сбитых днем 26 июля Калибров пострадали пять человек.

Об этом 27 июля сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Борзов.

По словам главы ОВА, всем раненым вовремя была оказана необходимая медицинская помощь.

На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Известно, что обломки одной ракеты Калибр упали вблизи гостиничного комплекса, другой – рядом с тепличным хозяйством.

Повреждениям подверглись хозяйственные и технические помещения.

Размер ущерба устанавливается.

Напомним, что удар тремя Калибрами российские войска нанесли около 14:00 26 июля.

Сразу после этого стали поступать сообщения о взрывах в Винницкой и Житомирской областях.

Уже вечером 26 июля в Воздушных силах сообщили, что всего в течение дня Вооруженные силы Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет – три ракеты Калибр и 33 ракеты Х-101/Х-555.

А уже утром спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что три Калибра накануне были уничтожены в пределах Винницкой и Житомирской областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Борзов

Фото: Минздрав

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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