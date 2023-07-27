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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар Калібрами: у передмісті Вінниці від уламків ракет постраждали п’ятеро людей

Швидка допомога

У передмісті Вінниці від уламків збитих удень 26 липня Калібрів постраждали п’ятеро людей.

Про це 27 липня повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За словами очільника ОВА, усім пораненим вчасно надали необхідну медичну допомогу.

Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Відомо, що уламки однієї ракети Калібр впали поблизу готельного комплексу, другої – поряд із тепличним господарством.

Пошкоджень зазнали господарські та технічні приміщення.

Розмір збитків наразі встановлюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Борзов

Фото: МОЗ

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