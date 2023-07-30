Уже третья атака за месяц: РФ сбросила две авиабомбы на Змеиный
30 июля российские войска атаковали остров Змеиный в Черном море.
Оккупанты сбросили в районе острова две авиабомбы неустановленного образца, отмечают в Оперативном командовании Юг.
Для этого россияне поднимали в небо тактическую авиацию.
Заметим, что это уже третья атака на Змеиный в течение месяца.
Напомним, что ночью российские захватчики также выпустили с восточного побережья Азовского моря ударные беспилотники типа Shahed-136.
Целью оккупантов было обстрелять аграрные предприятия Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины.
Все четыре беспилотника силы противовоздушной обороны уничтожили.
Однако обломки упали на территорию одной из агрофирм в Криворожском районе.
Пожар в зерновом хранилище оперативно потушили.
Повреждены складские помещения. Людей, к счастью, не задело.
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Источник: ОК Юг