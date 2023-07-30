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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уже третья атака за месяц: РФ сбросила две авиабомбы на Змеиный

Вибух

30 июля российские войска атаковали остров Змеиный в Черном море.

Зміїний

Оккупанты сбросили в районе острова две авиабомбы неустановленного образца, отмечают в Оперативном командовании Юг.

Для этого россияне поднимали в небо тактическую авиацию.

Заметим, что это уже третья атака на Змеиный в течение месяца.

Напомним, что ночью российские захватчики также выпустили с восточного побережья Азовского моря ударные беспилотники типа Shahed-136.

Целью оккупантов было обстрелять аграрные предприятия Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины.

Все четыре беспилотника силы противовоздушной обороны уничтожили.

Однако обломки упали на территорию одной из агрофирм в Криворожском районе.

Пожар в зерновом хранилище оперативно потушили.

Повреждены складские помещения. Людей, к счастью, не задело.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Бомба, Война в Украине, остров Змеиный, Російська агресія, РФ, Черное море
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