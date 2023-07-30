Уже третя атака за місяць: РФ скинула дві авіабомби на Зміїний

30 липня російські війська атакували острів Зміїний у Чорному морі.

Окупанти скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка, зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Для цього росіяни піднімали в небо тактичну авіацію.

Зауважимо, що це вже третя атака на Зміїний протягом місяця.

Нагадаємо, що вночі російські загарбники також випустили зі східного узбережжя Азовського моря ударні безпілотники типу Shahed-136.

Метою окупантів було обстріляти аграрні підприємства Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини.

Усі чотири безпілотники сили протиповітряної оборони знищили.

Однак уламки впали на територію однієї з агрофірм у Криворізькому районі

Пожежу в зерновому сховищі оперативно загасили.

Пошкоджено складські приміщення. Людей, на щастя, не зачепило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

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