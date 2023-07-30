Уже третя атака за місяць: РФ скинула дві авіабомби на Зміїний
30 липня російські війська атакували острів Зміїний у Чорному морі.
Окупанти скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка, зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Для цього росіяни піднімали в небо тактичну авіацію.
Зауважимо, що це вже третя атака на Зміїний протягом місяця.
Нагадаємо, що вночі російські загарбники також випустили зі східного узбережжя Азовського моря ударні безпілотники типу Shahed-136.
Метою окупантів було обстріляти аграрні підприємства Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини.
Усі чотири безпілотники сили протиповітряної оборони знищили.
Однак уламки впали на територію однієї з агрофірм у Криворізькому районі
Пожежу в зерновому сховищі оперативно загасили.
Пошкоджено складські приміщення. Людей, на щастя, не зачепило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.
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Джерело: ОК Південь