Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Трагедия произошла 7 августа в 1:05 в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете, когда устройство заряжалось, как вдруг оно взорвалось. От полученных травм девочка погибла на месте трагедии.
— По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девочка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током, — сообщили в полиции.
Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.
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