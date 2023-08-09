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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета

Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Фото: Нацполиция

В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Трагедия произошла 7 августа в 1:05 в селе Павловка Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете, когда устройство заряжалось, как вдруг оно взорвалось. От полученных травм девочка погибла на месте трагедии.

Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета

— По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции. Предварительно установлено, что девочка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током, — сообщили в полиции.

Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.

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Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета

Взрыв, планшет, Смерть, Харьковская область
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