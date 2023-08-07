Повиносило окна: в Полтаве из-за взрыва в многоквартирном доме есть пострадавшие
В Полтаве в многоквартирном доме произошел взрыв.
Об этом сообщает Суспільне Полтава, ссылаясь на представителя спасателей Полтавщины Виталия Шкаревского.
Известно, что взрыв прогремел в микрорайоне Институт связи.
Предварительная версия — взрыв газа. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Двух человек медики скорой помощи госпитализировали в больницу.
На обнародованных фото видно, что в нескольких квартирах взрывной волной повыносило окна.
К слову, ранее в Полтаве оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на беременную продавщицу магазина мобильных телефонов.
Фото: Суспільне Полтава
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