Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет

У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Гаджет вибухнув у руках дитини.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Трагедія сталася 7 серпня о 01:05 у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області. За попередніми даними слідства, дитина гралася на планшеті, коли пристрій заряджався, аж раптом він вибухнув. Від зазнаних травм дівчинка загинула на місці трагедії.

– За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, дістала смертельну травму від ураження струмом, – повідомили у поліції.

Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.