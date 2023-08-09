Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Гаджет вибухнув у руках дитини.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Трагедія сталася 7 серпня о 01:05 у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області. За попередніми даними слідства, дитина гралася на планшеті, коли пристрій заряджався, аж раптом він вибухнув. Від зазнаних травм дівчинка загинула на місці трагедії.
– За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, дістала смертельну травму від ураження струмом, – повідомили у поліції.
Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.
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