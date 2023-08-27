Во временно оккупированном Севастополе загорелись склады оккупантов

Во временно оккупированном Севастополе в районе Казачьей Бухты начался пожар на складских помещениях.

Об этом сообщают в местных соцсетях.

Видео с пожара появились только вечером, когда на дворе было уже темно, когда же на видео можно увидеть, что на улице еще сумерки.

После первых сообщений о пожаре, российские СМИ активно начали утверждать, что горят “пустые складские помещения”. Впрочем подтверждений, конечно, никто не предоставляет.

Казачья Бухта — место, откуда российские оккупанты регулярно совершают обстрелы украинских городов.

Пока не поступали сообщения от гауляйтеров ни временно оккупированного Крыма, ни города Севастополь. Представители украинских Вооруженных сил также не комментировали информацию о пожаре.

Напомним, перед этим глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что необходимо сделать более интенсивной работу по деоккупации Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 549-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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