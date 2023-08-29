В Полтавской области увеличилось количество погибших в результате удара по маслобойне — ОВА

В Полтавской области количество погибших в результате вчерашнего ночного удара по маслобойне увеличилось до четырех людей. Спасатели нашли под завалами тело еще одного человека.

Об этом сообщает Полтавская областная военная администрация.

По данным ОВА, еще пятеро работников предприятия, которые в момент ракетного удара находились на ночной смене, получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на 28 августа российские войска нанесли ракетный удар по маслобойне в поселке Гоголево Полтавской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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