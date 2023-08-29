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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Полтавщині збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по олійниці – ОВА

Обстріл селища Гоголеве Полтавської області 28 серпня 2023
Фото: Офіс президента

У Полтавській області кількість загиблих внаслідок вчорашнього нічного удару по олійниці збільшилася до чотирьох осіб. Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї людини.

Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, ще п’ятеро працівників підприємства, які в момент ракетного удару перебували на нічній зміні, дістали травми різного ступеня важкості.

У ніч на 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по олійниці в селищі Гоголеве Полтавської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Полтавська область, Полтавщина, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Смерть
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