На Полтавщині збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по олійниці – ОВА

У Полтавській області кількість загиблих внаслідок вчорашнього нічного удару по олійниці збільшилася до чотирьох осіб. Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї людини.

Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, ще п’ятеро працівників підприємства, які в момент ракетного удару перебували на нічній зміні, дістали травми різного ступеня важкості.

У ніч на 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по олійниці в селищі Гоголеве Полтавської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

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