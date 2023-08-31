Младшему – год: в Николаеве загорелась квартира, где сами были трое детей

31 августа в Николаеве вспыхнул пожар в квартире, где находились трое малолетних детей.

Младший ребенок родился в прошлом году. Старшим – шесть и десять лет.

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по ул. Шоссейной поступило в 11:30.

С момента вызова до ликвидации пожара прошло всего 19 минут.

Спасатели вынесли несовершеннолетних из плотно задымленной квартиры на свежий воздух и передали медикам.

Последние, осмотрев пострадавших, в карете скорой помощи отвезли их в больницу.

По предварительной информации, состояние детей – удовлетворительное.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия и, в частности, причину возгорания.

Источник : ГСЧС

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