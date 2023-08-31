Младшему – год: в Николаеве загорелась квартира, где сами были трое детей
31 августа в Николаеве вспыхнул пожар в квартире, где находились трое малолетних детей.
Младший ребенок родился в прошлом году. Старшим – шесть и десять лет.
Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по ул. Шоссейной поступило в 11:30.
С момента вызова до ликвидации пожара прошло всего 19 минут.
Спасатели вынесли несовершеннолетних из плотно задымленной квартиры на свежий воздух и передали медикам.
Последние, осмотрев пострадавших, в карете скорой помощи отвезли их в больницу.
По предварительной информации, состояние детей – удовлетворительное.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия и, в частности, причину возгорания.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев