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Татьяна Забожко, редактор ленты

Младшему – год: в Николаеве загорелась квартира, где сами были трое детей

Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023
Фото: ГСЧС

31 августа в Николаеве вспыхнул пожар в квартире, где находились трое малолетних детей.

Младший ребенок родился в прошлом году. Старшим – шесть и десять лет.

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по ул. Шоссейной поступило в 11:30.

С момента вызова до ликвидации пожара прошло всего 19 минут.

Спасатели вынесли несовершеннолетних из плотно задымленной квартиры на свежий воздух и передали медикам.

Последние, осмотрев пострадавших, в карете скорой помощи отвезли их в больницу.

По предварительной информации, состояние детей – удовлетворительное.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия и, в частности, причину возгорания.

Источник: ГСЧС
Николаев
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