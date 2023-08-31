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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Найменшому – рік: у Миколаєві загорілась квартира, де самі були троє дітей

Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023
Фото: ДСНС
Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023
Фото: ДСНС
Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023
Фото: ДСНС
Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023
Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023
Пожежа в Миколаєві 31 серпня 2023

31 серпня в Миколаєві спалахнула пожежа у квартирі, де були троє малолітніх дітей.

Найменша дитина народилася торік. Старшим – шість та десять років.

Повідомлення про пожежу у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки по вул. Шосейній надійшло об 11:30.

З часу виклику до ліквідації пожежі минуло всього 19 хвилин.

Рятувальники винесли неповнолітніх із щільно задимленої квартири на свіже повітря та передали їх медикам.

Останні, оглянувши постраждалих, каретою швидкої допомоги повезли їх до лікарні.

За попередньою інформацією, стан дітей — задовільний.

Наразі фахівці встановлюють усі обставини події й, зокрема, причину займання.

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Миколаїв, Надзвичайні новини, Надзвичайні події, Пожежа
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