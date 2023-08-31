Найменшому – рік: у Миколаєві загорілась квартира, де самі були троє дітей
31 серпня в Миколаєві спалахнула пожежа у квартирі, де були троє малолітніх дітей.
Найменша дитина народилася торік. Старшим – шість та десять років.
Повідомлення про пожежу у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки по вул. Шосейній надійшло об 11:30.
З часу виклику до ліквідації пожежі минуло всього 19 хвилин.
Рятувальники винесли неповнолітніх із щільно задимленої квартири на свіже повітря та передали їх медикам.
Останні, оглянувши постраждалих, каретою швидкої допомоги повезли їх до лікарні.
За попередньою інформацією, стан дітей — задовільний.
Наразі фахівці встановлюють усі обставини події й, зокрема, причину займання.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв