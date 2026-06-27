В 2026 году День города Полтавы будут отмечать 29 июня.

Именно эта дата является официальной с 2024 года, когда депутаты Полтавского городского совета приняли решение перенести празднование с 23 сентября.

Рассказываем, какие мероприятия запланировали ко Дню города Полтавы.

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Почему День города Полтавы празднуют 29 июня

До 2024 года День города Полтавы отмечали 23 сентября — в день освобождения города от немецкой оккупации в 1943 году.

Вопрос изменения даты начали обсуждать еще в 2023 году после появления соответствующей петиции. К обсуждению присоединились историки и жители громады, а также провели электронное голосование.

По итогам голосования 29 июня поддержали 66,3% участников. Эта дата соответствует первому летописному упоминанию о Полтаве по новоюлианскому календарю.

1 мая 2024 года депутаты Полтавского городского совета официально утвердили решение, что отныне День города ежегодно будут отмечать именно 29 июня.

Сколько лет Полтаве в 2026 году

Принято считать, что Полтава была основана в 899 году, поэтому, если считать от этой даты, то в этом году город отмечает 1127-ю годовщину.

Первое письменное упоминание о городе содержится в Ипатьевской летописи и датируется 1173 годом. В летописи упоминается город Лтава, который также встречается под названием Олтава.

На протяжении столетий Полтава была одним из важных центров украинских земель. В XVII веке город стал известен благодаря добыче селитры, а во время Национально-освободительной войны был одним из ключевых тыловых пунктов казацкого войска.

Какие мероприятия запланированы на День города Полтавы 2026

Ко Дню города Департамент культуры и молодежи Полтавского городского совета подготовил программу, которая продлится с 27 по 29 июня.

На протяжении трех дней в городе будут работать выставочный проект Патроны наших улиц на улице Соборности и праздничная инсталляция возле Белой беседки.

27 июня

Уже 27 июня в 11:00 состоится бесплатная автобусно-музейная экскурсия Милитарная история Полтавы: битвы, изменившие ход европейской истории. Однако необходима предварительная регистрация — количество мест ограничено.

Участники посетят Государственный историко-культурный заповедник Поле Полтавской битвы, где ознакомятся с экспозицией оружия и военной историей Полтавщины, а также Музей тяжелой бомбардировочной авиации, посвященный истории Второй мировой войны, операции Френтик, развитию авиации и ее роли в современной войне.

28 июня

Накануне Дня города в Полтаве проведут День открытых дверей в коммунальных музеях. Вот куда можно будет попасть бесплатно:

Художественный музей (галерея искусств) имени Николая Ярошенко;

Литературно-мемориальный музей Владимира Короленко;

Литературно-мемориальный музей Ивана Котляревского;

Музей-усадьба Ивана Котляревского;

Литературно-мемориальный музей Панаса Мирного;

Государственный историко-культурный заповедник Поле Полтавской битвы.

Также 28 июня в 10:00 состоится проект Утренний Джаз-кофе, а в 14:00 — художественная прогулка Art-walk С аллеи в галерею: большой художественный променад по предварительной регистрации.

29 июня

Основные события запланированы непосредственно на День города.

С 15:00 до 18:00 будет проходить троллейбусная экскурсия Полтава — город, в котором хочется жить! по маршруту №1.

В 17:00 на Театральной площади откроются интерактивное художественное пространство Раскрась свой город и молодежно-детское пространство Город для всех.

В 18:00 в Центре культуры и досуга откроют выставку Точка соприкосновения: Полтава.

В 19:00 стартует экскурсия Панас Мирный. Полтава. Театр, а также все желающие смогут присоединиться к бесплатному праздничному забегу.

Сбор участников спортивного мероприятия состоится в Корпусном саду, а маршрут длиной 5 км пройдет по центральным улицам города.

Организаторы отмечают, что забег будет проходить в комфортном темпе, поэтому присоединиться смогут как опытные бегуны, так и начинающие.

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