В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно
Днем 1 сентября в оккупированном Геническом районе Херсонской области раздаются взрывы.
Местные жители насчитали ориентировочно 10 взрывов.
Напомним, что со взрыва началось утро 1 сентября и вблизи пока оккупированного Мариуполя Донецкой области.
Представители мариупольского сопротивления утверждают, что звук не походил на прилет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.
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