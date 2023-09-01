Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно

Вибух
Фото: Факти ICTV

Днем 1 сентября в оккупированном Геническом районе Херсонской области раздаются взрывы.

Местные жители насчитали ориентировочно 10 взрывов.

Напомним, что со взрыва началось утро 1 сентября и вблизи пока оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Представители мариупольского сопротивления утверждают, что звук не походил на прилет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, РФ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Тимчасовий коридор судно
Украина выступила против приглашения России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии — МИД
Нобелівська премія 2022
Устойчивый мир в Европе невозможен без деоккупации Крыма и Донбасса – Зеленский
Володимир Зеленський
”Красные линии” уже давно прошли: в ГУР считают, что Путин боится долгой войны
В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно
Россия ищет страны-изгои, чтобы попросить у них оружие и боеприпасы — Пентагон
Генерал Патрік Райдер

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (01.09.2023)
В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь