В Геническом районе Херсонской области гремят взрывы: что известно

Днем 1 сентября в оккупированном Геническом районе Херсонской области раздаются взрывы.

Местные жители насчитали ориентировочно 10 взрывов.

Напомним, что со взрыва началось утро 1 сентября и вблизи пока оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Представители мариупольского сопротивления утверждают, что звук не походил на прилет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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