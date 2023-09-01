У Генічеському районі на Херсонщині гримлять вибухи: що відомо

Удень 1 вересня в окупованому Генічеському районі Херсонської області лунають вибухи.

Місцеві жителі нарахували орієнтовно 10 вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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