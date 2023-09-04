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Татьяна Забожко, редактор ленты

На месте попадания – пожар: РФ атаковала инфраструктурный объект на Днепропетровщине

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Утром 4 сентября российские войска, закончив ночной обстрел Одесской области, принялись атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 Днепропетровскую область.

Представители Воздушного командования Восток уничтожили в небе над регионом шесть беспилотников.

Однако есть и попадание в инфраструктурный объект Днепровского района.

По словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, там вспыхнул пожар.

Последствия обстрела устанавливают специалисты.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Російська агресія, РФ
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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