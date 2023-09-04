На месте попадания – пожар: РФ атаковала инфраструктурный объект на Днепропетровщине
Утром 4 сентября российские войска, закончив ночной обстрел Одесской области, принялись атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 Днепропетровскую область.
Представители Воздушного командования Восток уничтожили в небе над регионом шесть беспилотников.
Однако есть и попадание в инфраструктурный объект Днепровского района.
По словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, там вспыхнул пожар.
Последствия обстрела устанавливают специалисты.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Лысак
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