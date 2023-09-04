Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Уранці 4 вересня російські війська, закінчивши нічний обстріл Одеської області, почали атакувати дронами-камікадзе Shahed-136/131 Дніпропетровську область.

Представники Повітряного командування Схід знищили в небі над регіоном шість безпілотників.

Однак є й влучання в інфраструктурний об’єкт Дніпровського району.

За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, там спалахнула пожежа.

Наслідки обстрілу наразі встановлюють фахівці.

За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України
На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині
”Трофейний” російський Мі-8 незабаром стане на бойове чергування ЗСУ – розвідка
Трофейний Мі-8
Президент ПАР заявив, що звинувачення у постачанні зброї до РФ не підтвердились
Сиріл Рамафоса
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
спецпризначенці СБУ
Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку
Олексій Резніков

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.09.2023)
На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь