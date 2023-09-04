На місці влучання – пожежа: РФ поцілила в інфраструктурний об’єкт на Дніпропетровщині
Уранці 4 вересня російські війська, закінчивши нічний обстріл Одеської області, почали атакувати дронами-камікадзе Shahed-136/131 Дніпропетровську область.
Представники Повітряного командування Схід знищили в небі над регіоном шість безпілотників.
Однак є й влучання в інфраструктурний об’єкт Дніпровського району.
За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, там спалахнула пожежа.
Наслідки обстрілу наразі встановлюють фахівці.
За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Лисак
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