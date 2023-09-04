ПВО уничтожила 23 из 32 Шахедов – Воздушные силы

4 сентября российские войска выпустили по Одесской и Днепропетровской областям 32 ударных беспилотника Shahed-136/131.

Вражеские дроны летели из мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ, что на восточном побережье Азовского моря.

Истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины ликвидировали 23 БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

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