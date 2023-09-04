ПВО уничтожила 23 из 32 Шахедов – Воздушные силы
4 сентября российские войска выпустили по Одесской и Днепропетровской областям 32 ударных беспилотника Shahed-136/131.
Вражеские дроны летели из мыса Чауда в Крыму и из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ, что на восточном побережье Азовского моря.
Истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины ликвидировали 23 БпЛА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная