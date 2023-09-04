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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти скаржаться на атаку Криму катерами та безпілотником

Окупанти скаржаться на атаку Криму катерами та безпілотником
Фото: Pexels

4 вересня російські окупанти поскаржились на атаку катерами та безпілотником у районі поки що захопленого Криму.

БпЛА, стверджують у Міноборони РФ, протиповітряна оборона ліквідувала близько першої ночі.

Крім того, додають в оборонному відомстві держави-агресорки, уночі 4 вересня в напрямку мису Тарханкут прямували чотири швидкісні військові катери Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ.

Мис Тарханкут

Але їх, переконують у Росії, знищили літаки морської авіації Чорноморського флоту.

Зауважимо, що неправдивість повідомлень “про успішну ліквідацію” від російських офіційних осіб регулярно викривається.

Зокрема, 1 вересня не встиг мер Москви Сергій Собянін відзвітувати про знищення дрона поруч із Люберцями, як мережу заполонили кадри із потужною пожежею.

Тоді представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що під Москвою горить цех із виробництва електроніки для ракет.

Так само нібито топили український катер росіяни в районі так званих вишок Бойка 23 серпня.

Тоді поширену росіянами фейкову інформацію також спростували в Головному управлінні розвідки.

З’ясувалося, що ракета, яку скинув ворожий літак, впала у воду, не завдавши шкоди українським військовим.

У відповідь українські військовослужбовці пошкодили російський борт, після чого той одразу попрямував до найближчого аеродрому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

Безпілотники, Дрони, Крим, Міноборони РФ, Розвідка, Чорноморський флот РФ
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