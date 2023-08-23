Пытался атаковать военные суда: ВСУ поразили российский самолет вблизи Змеиного
Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море.
Как сообщила пресс-служба Главного управления разведки, вблизи острова Змеиный, в районе так называемых вышек Бойко, произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.
Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда ВСУ, но получил ответ.
Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера.
В ГУР отмечают, что на самом деле российская ракета упала в воду, никакого вреда украинским военным нанесено не было.
— В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома, — отметили в разведке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546 сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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