$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
На Киевщине врачей медико-социальной экспертизы (МСЭК) и их сообщника обвиняют в оформлении недостоверной II группы инвалидности.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
По данным следствия, мужчина обратился к знакомому врачу-эксперту областной МСЭК, чтобы оформить жителю призывного возраста из Киевской области II группу инвалидности пожизненно. Врач повлиял на главу одной из межрайонных МСЭК, чтобы “решить” этот вопрос.
За $2 тыс. мужчине оформили документацию о прохождении лечения и присвоили группу.
— Врач-эксперт Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), экс-глава одной из межрайонных МСЭК Киевщины — в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины), — говорится в сообщении.
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