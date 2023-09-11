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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника

$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Фото: Прокуратура Києва

На Київщині лікарів медико-соціальної експертизи (МСЕК) та їхнього спільника обвинувачують в оформленні недостовірної II групи інвалідності.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік звернувся до знайомого лікаря-експерта обласної МСЕК, щоб оформити мешканцю призовного віку з Київської області II групу інвалідності довічно. Лікар вплинув на голову однієї з міжрайонних МСЕК, аби “вирішити” це питання.

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$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника

Фото: Київська обласна прокуратура

За $2 тис. чоловіку оформили документацію про проходження лікування та присвоїли групу.

– Лікар-експерт Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи та посередник обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України), ексголова однієї з міжрайонних МСЕК Київщини – в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України), – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Прокуратура Києва
Війна в Україні, Київська область, мобілізація, Прокуратура, Чоловіки
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