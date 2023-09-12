На Тернопольщине мужчина из-за шутки на дороге попал в реанимацию
В Тернопольской области в больницу доставили 57-летнего мужчину, который ради шутки решил прокатиться на капоте автомобиля ВАЗ. Однако во время движения он упал на дорогу и серьезно травмировался. Сейчас он находится в реанимации.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
По данным следствия, это произошло в Тернопольском районе.
— Пострадавший ехал на капоте автомобиля ВАЗ 21080. В какой-то момент “шутник” не удержался и упал на проезжую часть дороги, получив телесные повреждения. Его бригада экстренной медицинской помощи с множественными переломами и травмами госпитализировала в реанимационное отделение, — сообщили в полиции.
Правоохранители задержали 24-летнего водителя автомобиля. Ему инкриминируют статью 286-1 ч. 2 Уголовного кодекса.
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