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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Тернопольщине мужчина из-за шутки на дороге попал в реанимацию

швидка допомога
Фото: УНИАН

В Тернопольской области в больницу доставили 57-летнего мужчину, который ради шутки решил прокатиться на капоте автомобиля ВАЗ. Однако во время движения он упал на дорогу и серьезно травмировался. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным следствия, это произошло в Тернопольском районе.

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— Пострадавший ехал на капоте автомобиля ВАЗ 21080. В какой-то момент “шутник” не удержался и упал на проезжую часть дороги, получив телесные повреждения. Его бригада экстренной медицинской помощи с множественными переломами и травмами госпитализировала в реанимационное отделение, — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 24-летнего водителя автомобиля. Ему инкриминируют статью 286-1 ч. 2 Уголовного кодекса.

ДТП, Тернопольская область
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