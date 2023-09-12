На Тернопільщині чоловік через жарт на дорозі потрапив до реанімації

У Тернопільській області до лікарні доставили 57-річного чоловіка, який заради жарту вирішив прокататись на капоті автомобіля ВАЗ. Проте під час руху він впав на дорогу та серйозно травмувався. Наразі він знаходиться у реанімації.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, це сталося у Тернопільському районі.

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– Потерпілий їхав на капоті автомобіля ВАЗ 21080. У якийсь момент “жартівник” не втримався і впав на проїжджу частину дороги та отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної медичної допомоги з множинними переломами та травмами госпіталізувала до реанімаційного відділення, – повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали 24-річного водія автомобіля. Йому інкримінують статтю 286-1 ч. 2 Кримінального кодексу.

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