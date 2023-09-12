На Тернопільщині чоловік через жарт на дорозі потрапив до реанімації
У Тернопільській області до лікарні доставили 57-річного чоловіка, який заради жарту вирішив прокататись на капоті автомобіля ВАЗ. Проте під час руху він впав на дорогу та серйозно травмувався. Наразі він знаходиться у реанімації.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
За даними слідства, це сталося у Тернопільському районі.
– Потерпілий їхав на капоті автомобіля ВАЗ 21080. У якийсь момент “жартівник” не втримався і впав на проїжджу частину дороги та отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної медичної допомоги з множинними переломами та травмами госпіталізувала до реанімаційного відділення, – повідомили у поліції.
Правоохоронці затримали 24-річного водія автомобіля. Йому інкримінують статтю 286-1 ч. 2 Кримінального кодексу.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик