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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Тернопільщині чоловік через жарт на дорозі потрапив до реанімації

швидка допомога
Фото: УНІАН

У Тернопільській області до лікарні доставили 57-річного чоловіка, який заради жарту вирішив прокататись на капоті автомобіля ВАЗ. Проте під час руху він впав на дорогу та серйозно травмувався. Наразі він знаходиться у реанімації.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області. 

За даними слідства, це сталося у Тернопільському районі.

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– Потерпілий їхав на капоті автомобіля ВАЗ 21080. У якийсь момент “жартівник” не втримався і впав на проїжджу частину дороги та отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної медичної допомоги з множинними переломами та травмами госпіталізувала до реанімаційного відділення, – повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали 24-річного водія автомобіля. Йому інкримінують статтю 286-1 ч. 2 Кримінального кодексу.

ДТП, Тернопільска область
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