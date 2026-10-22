Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что отвод украинских войск с восточных территорий может открыть России путь к захвату новых городов.

Об этом глава государства заявил в интервью Стивену Бартлетту.

Зеленский о рисках выведения украинских войск с Востока

По словам Зеленского, Москва требует выхода украинских сил из Славянска, Краматорска, Дружковки и других территорий на Востоке. Президент также упомянул Павлоградское направление и Днепропетровскую область.

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Он подчеркнул, что уступки России создадут серьезную угрозу, ведь российская армия может не остановиться на полученных территориях и продолжить наступление вглубь Украины.

– Если мы передадим им эти наши города, то риск огромен. Если он захочет продолжать, то может захватить множество наших городов, если будет продвигаться дальше, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности, а самым вероятным компромиссом назвал прекращение огня.

В то же время Россия настаивает на дальнейшем отступлении украинских войск, не предоставляя гарантий того, что боевые действия не возобновятся.

– Давайте просто остановим эту войну. Но они хотят, чтобы мы отошли еще дальше. И если мы отойдем, где гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо, – заявил Зеленский.

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