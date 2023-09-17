Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы

В Херсоне раздаются взрывы, город обстреливает российская оккупационная армия.

Об этом сообщили журналисты, которые находятся в городе.

Перед этим на Херсонщине была объявлена воздушная тревога.

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Впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко подтвердил, что взрывы в городе связаны с обстрелом со стороны россиян.

— В Херсоне раздаются взрывы. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах, — написал он.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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