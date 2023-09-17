Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы

Херсон
Фото: УНИАН

В Херсоне раздаются взрывы, город обстреливает российская оккупационная армия.

Об этом сообщили журналисты, которые находятся в городе.

Перед этим на Херсонщине была объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко подтвердил, что взрывы в городе связаны с обстрелом со стороны россиян.

— В Херсоне раздаются взрывы. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах, — написал он.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис, наблюдается дефицит топлива — ЦНС
вибух на кримському мосту
Поздравление от Сил обороны: Федоров подтвердил удар по технике РФ в Токмаке
Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы
РФ за полтора года войны в Украине потратила около $170 млрд – Forbes
Знищена російська техніка
Печатают мосты и запчасти к технике: США передали Украине промышленные 3D-принтеры
Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы
86 компаний подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий — Зеленский
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Горит все: как живут люди в прифронтовой Павловке
Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
Армия РФ обстреливает Херсон, в городе слышны взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь