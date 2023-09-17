Армія РФ обстрілює Херсон, у місті чутно вибухи

У Херсоні лунають вибухи, місто обстрілює російська окупаційна армія.

Про це повідомили журналісти, які перебувають в місті.

Перед цим на Херсонщині була оголошена повітряна тривога.

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Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко підтвердив, що вибухи в місті пов’язані з обстрілом з боку росіян.

– У Херсоні лунають вибухи. Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях, – написав він.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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