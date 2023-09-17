Армія РФ обстрілює Херсон, у місті чутно вибухи
У Херсоні лунають вибухи, місто обстрілює російська окупаційна армія.
Про це повідомили журналісти, які перебувають в місті.
Перед цим на Херсонщині була оголошена повітряна тривога.
Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко підтвердив, що вибухи в місті пов’язані з обстрілом з боку росіян.
– У Херсоні лунають вибухи. Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях, – написав він.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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