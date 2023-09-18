Идентифицирован наемник РФ, который пытал людей в Балаклее

Наемник из бригады главной российской военной разведки, который пытал украинских патриотов в Балаклее на Харьковщине идентифицирован.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, подозреваемый — 34-летний наемник ЧВК Редут (батальон Чибис, 16 отдельная бригада ГРУ ГШ ВС РФ) с позывным Тайсон.

По данным следствия, во время оккупации Балаклеи подозреваемый выискивал проукраински настроенных граждан и пытал их.

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Его жертвами стали четверо гражданских мужчин, которые имели патриотическую позицию и не скрывали ее даже во время захвата города.

– Проводил профилактику редутовец вместе еще с тремя оккупантами. Известно, что у одного из них был позывной Сурик. Сначала они приезжали домой к патриотам, надевали им мешок на голову и отвозили в местный застенок. Во время пребывания в камере пыток оккупанты проводили допросы, а редутовец бил мужчин резиновой дубинкой по всему телу, наносил удары электрошокером, – выяснили следователи.

Одному из потерпевших подозреваемый угрожал отрезать мизинец на ноге. Для этого редутовец достал из сейфа кинжал со следами крови, чтобы запугать мужчину.

Другому пострадавшему он надел мешок на голову и повез, как он сказал мужчине, на сюрприз. Приехав к месту, военный снял мешок с потерпевшего и поставил на колени. Мужчина увидел яму, в которой находились трупы. Для осуществления значительного психологического давления, рядом с головой потерпевшего оккупанты сделали несколько выстрелов из автомата, после чего отвезли обратно в пыточную.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры наемнику ЧВК Редут заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Устанавливаются другие оккупанты, причастные к зверствам на Харьковщине.

Источник : Офис генпрокурора

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