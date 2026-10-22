В пятницу, 22 октября, в части областей Украины будут применены меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 23 октября: что известно

— Завтра, 23 октября, в части областей Украины вынужденно будут применяться меры ограничения, — говорится в сообщении.

Графики ограничения мощности для промышленности будут применяться с 06:00 до 23:59.

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Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от одной до двух очередей будут действовать с 06:00 до 23:59.

В Укрэнерго объяснили, что причина введения ограничений — последствия массированных атак РФ на энергетические объекты.

— Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, — подчеркивают энергетики.

Напомним, россияне продолжают совершать атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

По состоянию на утро 22 октября были новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В четверг в части областей до конца суток применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для потребителей.

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