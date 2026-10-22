По итогам Осло и Санкт-Петербурга: чего ждать Украине от трехсторонней встречи в ноябре

20 октября в Осло президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с представителями Норвегии, Финляндии и США. Одной из ключевых тем стали гарантии безопасности, возможность взаимного прекращения ударов по энергетическим объектам и последующие шаги по завершению войны.

На следующий день спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отбыл в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Американская сторона представила россиянам наработки по гарантиям безопасности, которые обсуждались накануне в Осло.

По итогам встречи с Путиным в Кремле заявили о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Предварительно их планируют провести в десятых числах ноября, однако окончательные даты согласовываются. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, одной из главных тем должно стать формирование системы безопасности для Украины и России после завершения войны.

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Владимир Зеленский подтвердил, что российская сторона поддерживает проведение встречи на уровне переговорных команд. Однако самая готовность сесть за стол переговоров еще не означает, что Москва настроена на прекращение боевых действий.

Факты ICTV расспросили политологов, о чем свидетельствует активизация дипломатических контактов, возможны ли компромиссы с Россией и какие результаты Украине следует ожидать от переговоров в ноябре.

Переговоры в Осло и Санкт-Петербурге: хронология событий

20 октября президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Также состоялись переговоры с представителями президента США Стивом Уиткоффом и присоединившимся к встрече онлайн Джаредом Кушнером.

По информации Axios со ссылкой на источники, в ходе переговоров Кушнер снова призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским НПЗ, если Москва прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Еще одной ключевой темой стали гарантии безопасности Украины. По словам Зеленского, стороны обсуждали пятую статью НАТО и гарантии, подобные предусмотренным пятой статьей. Различные варианты зафиксированы в документе, который Уиткофф должен представить российской стороне.

Украинский президент подчеркнул, что ожидает от США сильных гарантий безопасности.

21 октября Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Переговорам предшествовало освобождение 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который более четырех лет находился в российском заключении по обвинению в участии в боевых действиях на территории Украины как наемник.

После этого Уиткофф назвал Путина гуманистом. Такие слова вызвали негодование среди ряда американских политиков. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис призвал спецпредставителя сначала проверить в словаре значение слова гуманист. Сенатор от Техаса Джон Корнин назвал Путина хладнокровным убийцей, а конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон – заявления Уиткоффа очередным позором.

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение Габбарда было бы невозможным в случае введения Вашингтоном санкций против Москвы.

В то же время Ушаков заявил, что в новых подходах Украины и европейских партнеров к урегулированию войны, которые Уиткофф представил Путину, по мнению Кремля, было немного полезно.

Стив Уиткофф назвал переговоры в Осло и Санкт-Петербурге конструктивными. По его словам, стороны продолжат работу над проведением трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией на техническом уровне.

Переговоры в ноябре: прогресс или тактическая игра Кремля

Политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович считает, что договоренность о возможном возобновлении трехсторонних переговоров свидетельствует об прогрессе в дипломатическом процессе. В то же время, по его мнению, делать далеко идущие выводы слишком рано.

Предварительно встречу планируют уже после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Рейтерович предполагает, что дата может быть частью политического расчета россиян.

– Почему Трамп этого не понимает – это уже другой вопрос. В целом же довольно осторожно можно говорить, что произошла некоторая активизация дипломатического процесса. А к чему эта активизация приведет, будем видеть, – говорит политолог.

По мнению эксперта, активизация переговоров напрямую связана с внутренней политикой США. Дональд Трамп заинтересован в демонстрации результатов, которые могли бы усилить позиции республиканцев в преддверии выборов.

В то же время, политолог Владимир Фесенко предлагает смотреть на заявления Кремля о готовности к трехсторонней встрече прежде всего как на элемент тактической игры Путина. По его мнению, российский президент стремится договариваться, прежде всего, с Трампом, но это не обязательно означает готовность завершить войну.

— Как дизельное соглашение, так и согласие на переговоры в трехстороннем формате — это подарок Трампу. Чтобы Трамп мог сказать: “Я регулирую еще одну войну, Путин готов договариваться, и это все благодаря мне”. Вот в чем смысл, – объясняет Фесенко.

Он отмечает, что пока не видит признаков готовности России прекратить боевые действия. По мнению политолога, переговоры могут касаться прежде всего будущего устройства безопасности и роли Украины и России после завершения войны, а не конкретных шагов для немедленного прекращения огня.

— То есть о том, что Украина должна согласиться с нейтральным статусом, — говорит эксперт.

Фесенко также предполагает, что даже в случае проведения трехсторонней встречи ее характер будет техническим. Да и сам факт переговоров, по его мнению, не гарантирует достижение конкретных договоренностей.

— Я не вижу никаких прямых предпосылок для конкретных договоренностей о прекращении боевых действий. Для Путина и для Кремля эти переговоры – это элемент тактической игры с Трампом, но не с Украиной, – отмечает политолог.

По его оценке, параллельно с переговорами может продолжаться эскалация войны, прежде всего, воздушные атаки.

Гарантии безопасности: что может стать предметом договоренностей

В ходе встреч в Осло обсуждались различные варианты гарантий безопасности для Украины, в частности механизмы, подобные пятой статье НАТО. Однако конкретные условия этих гарантий пока не обнародованы.

Игорь Рейтерович считает, что оценивать перспективы таких договоренностей можно будет только после того, как станет понятно их содержание. Важно не только то, какие гарантии предлагают Украине, но и на какие условия готова согласиться Россия.

Но точно известно, что Москва категорически против вступления Украины в НАТО.

— Пока неизвестно, какие детали гарантий безопасности обсуждались. Надо увидеть полный формат такого договора или предложения или сценарии, предлагаемые Украине. И уже на основе этого мы сможем сделать выводы, реалистично ли это предложение или нет, — говорит Игорь Рейтерович.

По его словам, необходимо также понимать, какие гарантии для себя потребует Россия. Пока стороны не представили конкретные предложения, оценивать реалистичность будущих договоренностей сложно.

Владимир Фесенко также отмечает, что в настоящее время не хватает информации о содержании возможных гарантий безопасности. По его мнению, украинская сторона может не раскрывать детали, чтобы не допустить внешнего влияния на переговорный процесс.

Если же во время встречи будут подниматься территориальные вопросы, то он потребует конкретного обсуждения, а не абстрактных формулировок. Фесенко обращает внимание на различия между оккупированными территориями, которые Россия объявила аннексированными и теми, которые она формально не включила в свой состав.

— Например, в вопросах статуса аннексированных территорий с Россией договориться просто невозможно. Это тупик. Здесь нет и не будет никакого компромисса. Интересы Украины и России прямо противоположны, считает политолог.

В то же время, эксперт убежден, что Украина не может отказываться от участия в переговорах. Такой отказ ослабит украинские позиции.

— Поэтому мы должны поддерживать любые мирные переговоры, в которых есть хотя бы призрачный шанс договориться о чем-то. Реальные переговоры, я думаю, начнутся не раньше следующего года, говорит Владимир Фесенко.

Он добавляет, что сейчас Украине следует направить переговорный процесс в договоренности о прекращении огня, хотя бы на отдельных участках.

Возможно ли перемирие

Отдельной темой переговоров в Осло стала возможность взаимного прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к такому шагу при аналогичных действиях России.

Игорь Рейтерович считает, что возможность перемирия зависит, прежде всего, от готовности Москвы прекратить боевые действия. При этом украинские удары по российской нефтяной отрасли эксперт называет одним из основных рычагов влияния на Кремль.

Тем более что накануне отопительного сезона Россия не демонстрирует готовности к энергетическому перемирию.

9 октября Министерство финансов США разрешило определенные операции с российским дизельным топливом, ослабив соответствующие санкционные ограничения. Впоследствии Москва объявила о подготовке поставок дизеля в Соединенные Штаты.

Игорь Рейтерович скептически оценивает и поставки российского дизельного горючего в США. По его мнению, эти объемы не имеют существенного значения для американского рынка, а само соглашение скорее является политическим жестом.

— Но вот эта история со снабжением российского дизеля в США вообще ни о чем. К примеру, РФ отправила первый танкер из 40 тыс. тонн горючего. Этого хватит на два часа потребления в США. Два часа! Танкер идет по морю примерно от недели до двух. Эти объемы ни о чем, – говорит Игорь Рейтерович.

По его словам, это обычный политический ход, однако американское общество вряд ли будет воспринимать его как весомый результат.

Владимир Фесенко, со своей стороны, считает, что США оказывают на Украину давление, в том числе по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

— И я не исключаю, что как раз в условиях возобновления переговорного процесса у нас есть шанс, как минимум, снизить это давление, — говорит Фесенко.

Итак, сама перспектива трехсторонней встречи в ноябре свидетельствует об активизации дипломатических контактов. Дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от содержания предложений по гарантиям безопасности, позиции России и готовности к прекращению боевых действий.

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