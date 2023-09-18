Ідентифіковано найманця РФ, який катував людей у Балаклії

Найманця з бригади головної російської військової розвідки, який катував українських патріотів у Балаклії на Харківщині ідентифіковано.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, підозрюваний – 34-річний найманець ПВК Редут (батальйон Чібіс, 16-а окрема бригада ГРУ ГШ ЗС РФ) з позивним Тайсон.

За даними слідства, під час окупації Балаклії підозрюваний вишукував проукраїнськи налаштованих громадян та катував їх.

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Його жертвами стали четверо цивільних чоловіків, які мали патріотичну позицію та не приховували її навіть під час захоплення міста.

– Проводив профілактику редутівець разом ще з трьома окупантами. Відомо, що в одного з них був позивний Сурік. Спочатку вони приїжджали додому до патріотів, вдягали їм мішок на голову та відвозили до місцевої катівні. Під час перебування у камері тортур окупанти проводили допити, а редутівець бив чоловіків гумовим кийком по всьому тілу, завдавав ударів електрошокером, – з’ясували слідчі.

Одному з потерпілих підозрюваний погрожував відрізати мізинець на нозі. Для цього редутівець дістав із сейфа кинджал зі слідами крові, щоб залякати чоловіка.

Іншому потерпілому він вдягнув мішок на голову та повіз, як він сказав чоловіку, на сюрприз. Приїхавши до місця, військовий зняв мішок з потерпілого та поставив на коліна. Чоловік побачив яму, в якій знаходились трупи. Для здійснення значного психологічного тиску поруч з головою потерпілого окупанти зробили декілька пострілів з автомата, після чого відвезли назад до катівні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури найманцю ПВК Редут заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Встановлюються інші окупанти, причетні до звірств на Харківщині.

Джерело : Офіс генпрокурора

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