Взрывы в Одесской области: Воздушные силы предупредили о запуске ракет Оникс

В Одесской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на Юге Украины.

Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Одесской области, что Россия запустила сверхзвуковые ракеты Оникс. Однако пока неизвестно, сколько ракет было выпущено по региону.

— Угроза для южных областей. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс. В направлении Затоки, — говорится в сообщении.

В то же время в Одесской ОВА призвали жителей Белгород-Днестровского района немедленно пройти в укрытия.

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П-800 Оникс — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Она выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета.

При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели как на низкой, так и высокой для загоризонтной дальности стрельбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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