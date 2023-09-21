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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи на Одещині: Повітряні сили попередили про запуск ракет Онікс

Вибухи на Одещині: Повітряні сили попередили про запуск ракет Онікс
Фото: Факти ICTV

В Одеській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на Півдні України.

Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Одеської області, що Росія запустила надзвукові ракети Онікс. Проте наразі невідомо, скільки ракет було випущено по регіону.

– Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет Онікс. У напрямку Затоки, – йдеться у повідомленні.

Вибухи в Одеській області 21 вересня 2023 – що відомо про вибухи в напрямку Затоки

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П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії. Вона виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту.

Водночас комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети як на низькій, так і високій для заобрійної дальності стрільби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Затока, Одеса, Одеська область, Одещина, Ракета, Ракетні удари Росії
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