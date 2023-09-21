Вибухи на Одещині: Повітряні сили попередили про запуск ракет Онікс
В Одеській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на Півдні України.
Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Одеської області, що Росія запустила надзвукові ракети Онікс. Проте наразі невідомо, скільки ракет було випущено по регіону.
– Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет Онікс. У напрямку Затоки, – йдеться у повідомленні.
П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії. Вона виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту.
Водночас комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети як на низькій, так і високій для заобрійної дальності стрільби.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко