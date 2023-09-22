Виден черный столб дыма: в Севастополе снова прогремели взрывы
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму в очередной раз за этот день прогремели взрывы. Жители сообщают о черном столбе дыма, который поднимается в небе.
От еще одного мощного взрыва задрожали стекла на окнах, сообщил корреспондент проекта Крым.Реалии.
Сегодня, 22 сентября, в Севастополе был поражен штаб Черноморского флота РФ. На обнародованных в интернете фотографиях можно было заметить, что там в небе поднялся черный дым.
Также сегодня уже были взрывы в Бахчисарайском и Симферопольском районах в Крыму.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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