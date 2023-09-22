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Россияне возле Керченской протоки прячут свои корабли между гражданских судов – Гуменюк

російський корабель
Фото: Depositphotos

Российские военные возле Керченского пролива создали буферную зону, чтобы спрятать свои корабли.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются маневрировать в акватории Черного моря, чтобы найти более-менее безопасное место для базирования кораблей Черноморского флота РФ, ведь в крымских бухтах им уже неспокойно.

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Сейчас корабельная группировка россиян насчитывает 10 единиц: девять кораблей в Черном и один корабль в Азовском море. Ракетоносители в последнее время на боевом дежурстве появляются редко.

Однако россияне ввели в состав своей корабельной группировки малый ракетоноситель, который может нести до восьми ракет. Но этот корабль еще ни одного пуска не осуществил.

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Кораблі РФ

Наталья Гуменюк отметила, что российские военные пытаются прятать свои корабли между гражданских судов. Таким образом оккупанты себя защищают.

– Тот самый смотровой райончик, который они образовали неподалеку Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как всегда, пользуются и гражданским населением, и гражданским судоходством, – сказала пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Напомним, что надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) поразил российский ракетный корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.

Война в Украине, Крым, Чорноморський флот РФ
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