Видно чорний стовп диму: у Севастополі знову пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вчергове за цей день прогриміли вибухи. Жителі повідомляють про чорний стовп диму, який піднімається у небі.

Від ще одного потужного вибуху затремтіли шибки на вікнах, повідомив кореспондент проєкту Крим.Реалії.

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Сьогодні, 22 вересня, у Севастополі було уражено штаб Чорноморського флоту РФ. На оприлюднених в інтернеті фотографіях можна було помітити, що там у небі піднявся чорний дим.

Також сьогодні вже були вибухи у Бахчисарайському та Сімферопольському районах у Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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