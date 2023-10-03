Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
Утром 3 октября в Херсоне раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
К слову, воздушная тревога в регионе в данный момент не объявлена.
Стоит отметить, что город и область находились под обстрелом российских оккупантов и ночью.
Местные сообщали, что россияне били из артиллерии по областному центру из левобережья.
Кроме того, над городом фиксировали разведывательный беспилотник.
Под вражескими ударами находились также Чернобаевка и Ингулец.
Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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