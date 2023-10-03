Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы

Утром 3 октября в Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

К слову, воздушная тревога в регионе в данный момент не объявлена.

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Стоит отметить, что город и область находились под обстрелом российских оккупантов и ночью.

Местные сообщали, что россияне били из артиллерии по областному центру из левобережья.

Кроме того, над городом фиксировали разведывательный беспилотник.

Под вражескими ударами находились также Чернобаевка и Ингулец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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