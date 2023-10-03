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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи

Вибух

Уранці 3 жовтня в Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

До слова, повітряна тривога наразі в регіоні не оголошена.

Зараз дивляться

Варто зауважити, що місто та область були під обстрілом російських окупантів і вночі.

Місцеві повідомляли, що росіяни гатили з артилерії по обласному центру з лівобережжя.

Крім того, над містом фіксували розвідувальний безпілотник.

Під ворожими ударами перебували також Чорнобаївка та Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Новини Херсону, Херсон
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