Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Уранці 3 жовтня в Херсоні лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
До слова, повітряна тривога наразі в регіоні не оголошена.
Варто зауважити, що місто та область були під обстрілом російських окупантів і вночі.
Місцеві повідомляли, що росіяни гатили з артилерії по обласному центру з лівобережжя.
Крім того, над містом фіксували розвідувальний безпілотник.
Під ворожими ударами перебували також Чорнобаївка та Інгулець.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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