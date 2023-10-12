Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Пострадала критическая инфраструктура: что известно об ударах РФ по Харькову и области
Поздно ночью российские войска обстреляли беспилотниками Харьков и Харьковский район, а в полночь 12 октября ударили из артиллерии по Купянскому району.
Обновлено в 11:30 12 октября.
Удар по Харьковскому району
Первыми под удар дронов-камикадзе Shahed-136/131 попали Буды, Бабаи, Рокитное и Подворки Харьковского района.
Огонь по этим населенным пунктам оккупанты открыли в 22:45 11 октября.
Шахеды повредили гражданские предприятия, вспыхнули пожары. Обошлось без пострадавших, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам главы области, из-за ударов Шахедов по Харьковскому району частично пострадала критическая инфраструктура.
Экстренные службы работали всю ночь, чтобы оперативно устранить последствия.
– Сейчас мы входим в сложный осенне-зимний период, когда враг постарается уничтожать нашу энергетику. Поэтому принимаем все меры для защиты критической инфраструктуры, – отмечает Олег Синегубов.
Удар Шахедов по Харькову
Около 23:30 11 октября враг нанес удар Шахедом по Индустриальному району Харькова.
В областном центре повреждены два частных жилых дома, бушевал пожар.
Осколочное ранение получил 57-летний мужчина. Также к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс обратилась женщина.
Обстрел Купянского района
Около полуночи 12 октября российские оккупанты обстреляли из артиллерии Ковшаровку Купянского района.
Вражеский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома.
Пострадавших, к счастью, нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
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