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Пострадала критическая инфраструктура: что известно об ударах РФ по Харькову и области

Обстріл дронами Харкова та області 12 жовтня 2023

Поздно ночью российские войска обстреляли беспилотниками Харьков и Харьковский район, а в полночь 12 октября ударили из артиллерии по Купянскому району.

Обновлено в 11:30 12 октября.

Удар по Харьковскому району

Первыми под удар дронов-камикадзе Shahed-136/131 попали Буды, Бабаи, Рокитное и Подворки Харьковского района.

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Огонь по этим населенным пунктам оккупанты открыли в 22:45 11 октября.

Шахеды повредили гражданские предприятия, вспыхнули пожары. Обошлось без пострадавших, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам главы области, из-за ударов Шахедов по Харьковскому району частично пострадала критическая инфраструктура.

Экстренные службы работали всю ночь, чтобы оперативно устранить последствия.

– Сейчас мы входим в сложный осенне-зимний период, когда враг постарается уничтожать нашу энергетику. Поэтому принимаем все меры для защиты критической инфраструктуры, – отмечает Олег Синегубов.

Удар Шахедов по Харькову

Около 23:30 11 октября враг нанес удар Шахедом по Индустриальному району Харькова.

В областном центре повреждены два частных жилых дома, бушевал пожар.

Осколочное ранение получил 57-летний мужчина. Также к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс обратилась женщина.

Обстрел Купянского района

Около полуночи 12 октября российские оккупанты обстреляли из артиллерии Ковшаровку Купянского района.

Вражеский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома.

Пострадавших, к счастью, нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Игорь Терехов, Война в Украине, Взрыв, Україна-Росія, Харьков, Харьковская область
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