Постраждала критична інфраструктура: що відомо про удари РФ по Харкову та області

Пізно вночі російські війська обстріляли безпілотниками Харків та Харківський район, а опівночі 12 жовтня вгатили з артилерії по Куп’янському району.

Оновлено об 11:30 12 жовтня.

Удар по Харківському району

Першими під удар дронів-камікадзе Shahed-136/131 потрапили Буди, Бабаї, Рокитне та Подвірки Харківського району.

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Вогонь по цих населених пунктах окупанти відкрили о 22:45 11 жовтня.

Шахеди пошкодили цивільні підприємства, спалахнули пожежі. Минулося без постраждалих, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами очільника області, через удари Шахедів по Харківському району частково постраждала критична інфраструктура.

Екстрені служби працювали всю ніч, щоб оперативно ліквідувати наслідки.

– Зараз ми входимо в складний осінньо-зимовий період, коли ворог намагатиметься знищувати нашу енергетику. Тож вживаємо всіх заходів для захисту критичної інфраструктури, – зауважує Олег Синєгубов.

Удар Шахедів по Харкову

Близько 23:30 11 жовтня ворог завдав удару Шахедом по Індустріальному району Харкова.

В обласному центрі пошкоджено два приватні житлові будинки, вирувала пожежа.

Осколкового поранення зазнав 57-річний чоловік. Також до медиків за допомогою через гостру реакцію на стрес звернулася жінка.

Обстріл Куп’янського району

Близько опівночі 12 жовтня російські окупанти обстріляли з артилерії Ківшарівку Куп’янського району.

Ворожий снаряд влучив між під’їздами багатоквартирного будинку.

Постраждалих, на щастя, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

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