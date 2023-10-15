Татьяна Забожко, редактор ленты
Насчитали по меньшей мере три громких звука: в Запорожье ночью гремели взрывы
Ночью 15 октября в Запорожье прогремели по меньшей мере три взрыва.
По свидетельствам очевидцев, взрывы раздавались около часа ночи.
В настоящее время в области, в частности, было объявлено об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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