Насчитали по меньшей мере три громких звука: в Запорожье ночью гремели взрывы

Ночью 15 октября в Запорожье прогремели по меньшей мере три взрыва.

По свидетельствам очевидцев, взрывы раздавались около часа ночи.

В настоящее время в области, в частности, было объявлено об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.

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В Telegram-каналах выдвигается версия, что Запорожье и Запорожский район обстреливали из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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