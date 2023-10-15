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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нарахували щонайменше три гучних звуки: у Запоріжжі вночі гриміли вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 15 жовтня в Запоріжжі прогриміло щонайменше три вибухи.

За свідченнями очевидців, вибухи лунали близько першої ночі.

У цей час в області, зокрема, було оголошено про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Зараз дивляться

У Telegram-каналах висувають версію, що Запоріжжя та Запорізький район обстрілювали із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Російська агресія, РФ
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