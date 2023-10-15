Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Нарахували щонайменше три гучних звуки: у Запоріжжі вночі гриміли вибухи
Уночі 15 жовтня в Запоріжжі прогриміло щонайменше три вибухи.
За свідченнями очевидців, вибухи лунали близько першої ночі.
У цей час в області, зокрема, було оголошено про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.
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