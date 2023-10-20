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Татьяна Забожко, редактор ленты

Один из домов загорелся: РФ ударила по жилым кварталам Херсона

Один из домов загорелся: РФ ударила по жилым кварталам Херсона
Фото: ГСЧС

Ночью 20 октября армия РФ обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы Корабельного района.

– Один дом загорелся, еще один подвергся разрушениям, – сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В настоящее время информация об обстреле уточняется.

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По словам Романа Мрочко, раненых и погибших нет.

Новости Херсона, Херсон
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