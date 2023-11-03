В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы — Федоров
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова жителей Токмака, которые и услышали их.
— Ждем информацию, что на этот раз пылает у оккупантов, — добавил городской глава Мелитополя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.
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