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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы — Федоров

вибух
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова жителей Токмака, которые и услышали их.

— Ждем информацию, что на этот раз пылает у оккупантов, — добавил городской глава Мелитополя.

Взрывы в Токмаке 2 ноября 2023 года — что известно о взрывах в Токмаке

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Токмак
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