В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы — Федоров

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова жителей Токмака, которые и услышали их.

— Ждем информацию, что на этот раз пылает у оккупантов, — добавил городской глава Мелитополя.

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