В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи – Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли гучні вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова жителів Токмака, які й почули їх.

– Чекаємо на інформацію, що цього разу палає в окупантів, – додав міський глава Мелітополя.

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