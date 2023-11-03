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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи – Федоров

вибух
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли гучні вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова жителів Токмака, які й почули їх.

– Чекаємо на інформацію, що цього разу палає в окупантів, – додав міський глава Мелітополя.

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Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Токмак
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