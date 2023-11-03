В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи – Федоров
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли гучні вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова жителів Токмака, які й почули їх.
– Чекаємо на інформацію, що цього разу палає в окупантів, – додав міський глава Мелітополя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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