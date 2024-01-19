В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие

В Люблинском воеводстве Польши возле населенного пункта Вишнице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились граждане Украины.

Польское издание RMF24 сообщало о по меньшей мере трех пострадавших. В то же время в МИД Украины заявили, что незначительные травмы получили двое украинцев.

ДТП с участием автобуса в Польше

Авария произошла поздно вечером. По предварительным выводам правоохранителей, 63-летний водитель автобуса, который перевозил 26 пассажиров, на повороте дороги не справился с управлением и автобус занесло.

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После этого автобус наехал на барьеры и перевернулся на бок, ударившись о дерево.

Сотрудник полиции сообщил, что в результате аварии трех человек доставили в больницу. Одна из них, 80-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Других пассажиров перевезли во временное место в Вишнеце в ожидании сменного транспортного средства.

По выводам правоохранителей, 63-летний водитель автобуса, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения в сложных дорожных условиях. Тест, проведенный сотрудниками полиции, подтвердил, что водитель был трезв.

Реакция МИД Украины на ДТП в Польше

Во внешне-политическом ведомстве сообщили Фактам ICTV, что генеральное консульство в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые пострадали в ДТП.

Сообщается, что двое украинцев получили незначительные травмы, но угроз их жизни нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит наших граждан в Украину.

Начались следственные действия. Украинское консульство взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших людей.

Источник: RMF24

Фото: KMP Biała Podlaska

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