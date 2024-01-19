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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Польщі автобус з українцями з’їхав із дороги та врізався в дерево – є постраждалі

У Польщі автобус з українцями з’їхав із дороги та врізався в дерево – є постраждалі

У Люблінському воєводстві Польщі біля населеного пункту Вишніце сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебували громадяни України.

Польське видання RMF24 повідомляло про щонайменше трьох постраждалих. Водночас в МЗС України заявили, що незначні травми отримали двоє українців.

ДТП за участю автобуса у Польщі

Аварія сталася пізно ввечері. За попередніми висновками правоохоронців, 63-річний водій автобуса, який перевозив 26 пасажирів, на повороті дороги не впорався з керуванням і автобус занесло.

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Після цього автобус наїхав на бар’єри та перекинувся на бік, вдарившись об дерево.

ДТП у Польщі

Фото: KMP Biała Podlaska

Співробітник поліції повідомив, що внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні. Одна з них, 80-річна пасажирка дістала тілесних ушкоджень. Інших пасажирів перевезли в тимчасове місце у Вишніце в очікуванні змінного транспортного засобу.

За висновками правоохоронців, 63-річний водій автобуса, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху в складних дорожніх умовах. Тест, проведений співробітниками поліції, підтвердив, що водій був тверезий.

Реакція МЗС України на ДТП у Польщі

У зовнішньо-політичному відомстві повідомили Фактам ICTV, що генеральне консульство у Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в ДТП.

Повідомляється, що двоє українців отримали незначні травми, але загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога.

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Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України.

Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей.

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Джерело: RMF24

Фото: KMP Biała Podlaska

ДТП, МЗС України, Польща
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