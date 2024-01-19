У Польщі автобус з українцями з’їхав із дороги та врізався в дерево – є постраждалі

У Люблінському воєводстві Польщі біля населеного пункту Вишніце сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебували громадяни України.

Польське видання RMF24 повідомляло про щонайменше трьох постраждалих. Водночас в МЗС України заявили, що незначні травми отримали двоє українців.

ДТП за участю автобуса у Польщі

Аварія сталася пізно ввечері. За попередніми висновками правоохоронців, 63-річний водій автобуса, який перевозив 26 пасажирів, на повороті дороги не впорався з керуванням і автобус занесло.

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Після цього автобус наїхав на бар’єри та перекинувся на бік, вдарившись об дерево.

Співробітник поліції повідомив, що внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні. Одна з них, 80-річна пасажирка дістала тілесних ушкоджень. Інших пасажирів перевезли в тимчасове місце у Вишніце в очікуванні змінного транспортного засобу.

За висновками правоохоронців, 63-річний водій автобуса, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху в складних дорожніх умовах. Тест, проведений співробітниками поліції, підтвердив, що водій був тверезий.

Реакція МЗС України на ДТП у Польщі

У зовнішньо-політичному відомстві повідомили Фактам ICTV, що генеральне консульство у Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в ДТП.

Повідомляється, що двоє українців отримали незначні травми, але загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога.

Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України.

Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей.

Джерело: RMF24

Фото: KMP Biała Podlaska

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